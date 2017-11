Fußball-Derby in der U 17-Bundesliga.

Nach einer kurzen Pause nehmen Fortunas U19-Fußballer morgen einen neuen Anlauf, um die Trendwende in der A-Junioren-Bundesliga herbeizuführen. Allerdings erwartet die seit sieben Spielen sieglose Elf von Sinisa Suker in Paderborn eine knifflige Aufgabe. Die Ostwestfalen stellen nicht nur das Team mit der besten Defensive in der unteren Tabellenhälfte, sie haben in Philippos Selkos, der neun der 14 Saisontore des SCP erzielte, auch einen der besten Angreifer der Liga.

Mit Spannung erwartet wird das Derby zwischen Fortunas U17 und dem Aufsteiger SG Unterrath. Die auf einen Abstiegsrang abgerutschten Unterrather würden dem großen Nachbarn zu gerne eins auswischen. Auf der anderen Seite will die seit drei Partien punktlose Fortuna alles daran setzen, den Lokalrivalen auf Distanz zu halten, um nicht selbst in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Mit dem hat Fortunas U15 in der Niederrheinliga nichts zu tun. Im Gegenteil: Die Elf von Christian Reischke strebt den Wiederaufstieg in die Regionalliga an. Bisher gab sich der Nachwuchs vom Flinger Broich noch keine Blöße, das soll heute im Nachholspiel gegen den SC Velbert so bleiben. magi