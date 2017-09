Spätestens seit der „Flüchtlingskrise“ wird intensiv diskutiert. Welche Informationen Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren empfangen und wie sie damit umgehen, wird in einem mehrjährigen Forschungsprojekt am Institut für Sozialwissenschaften der Heine-Universität untersucht. Projektstart ist im Oktober. Das von Gerhard Vowe und Marco Dohle geleitete Projekt wird zum einen die von Heranwachsenden genutzten Inhalte in traditionellen und in Online-Medien zum Thema Flucht und Migration analysieren sowie die themenspezifischen Kommunikationsverläufe der Heranwachsenden in den Sozialen Medien untersucht.