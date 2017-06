Vor zehn Jahren fand der erste Kick-Off statt. Die TFG Typhoons sind eine American Football-Schulmannschaft und spielen in der regulären Liga von Vereinsmannschaften. Ein Projekt, das einzigartig ist.

Düsseldorf. Das Theodor-Fliedner-Gymnasium in Düsseldorf hat eine American Football-Mannschaft, die TFG Typhoons. Das Team spielt in der höchsten Klasse der German Football League Juniors. In Deutschland ist das einmalig.

Zusammengefasst geht die Erfolgsgeschichte der Football-Mannschaft des Gymnasiums so: Ein junger Mann verbringt ein Jahr in Amerika an einer High-School und lernt das Modell „Sport an amerikanischen Schulen” kennen. Später dann studiert er Sport und Englisch, kommt als Junglehrer ans Theodor-Fliedner-Gymnasium, möchte die Idee „Sport, der über das übliche Maß hinausgeht” am Fliedner-Gymnasium etablieren. Der Direktor gibt grünes Licht; genug Schüler, um eine Football-Mannschaft aufzustellen, kann der neue Lehrer begeistern, und seit der Saison 2007 nehmen die TFG Typhoons am regulären Ligaspielbetrieb von Vereinsmannschaften teil.

Der Initiator des Schulprojekts, Jens Ruffert. Er unterrichtet Englisch und Sport am Fliedner-Gymnasium.

Jens Ruffert, 45 Jahre, ist der besagte Lehrer, der die TFG Typhoons ins Leben gerufen hat. Es war nicht die Sportart, die er aus den USA mitbrachte, sondern die Idee des High-School-Sports. In Amerika spielt Sport an Schulen eine große Rolle. Er wird wettkampfmäßig betrieben, die Identifikation mit der Schule wird gestärkt, Disziplin, Ausdauer, Motivation, Ehrgeiz werden gefördert, sagt Ruffert. Für den Sport- und Englischlehrer hat der Sport eine wertvolle pädagogische Aufgabe: „Es geht im Sport immer um die gleichen Werte, die ja auch der Sportunterricht mit transportiert: Fairness und Respekt.”

Warum American Football geeigneter ist als Fußball

Dass Ruffert, der American Football erst an der Universität richtig kennengelernt hat, diesen Sport als Teamsport wählte, hat einen einfachen Grund: „Durch das Einbringen einer neuen Sportart kann ich in unserer Schule eine ganz eigene Kultur schaffen. Würde ich das Projekt mit Fußball machen, dann würden mir nach einiger Zeit einige Schüler sagen: «mein Vereinstrainer sagt mir das aber ganz anders».”

Zudem ist American Football ein sehr integrativer Sport, in dem jeder seine Position finden kann, egal ob groß, klein, dick oder dünn. Es wird kein bestimmter Typus gesucht, wie in anderen Sportarten, sei es nun Basketball, Turnen oder beispielsweise in der Leichtathletik.

Saisonhöhepunkt – Sport meets Music

Termine GFL Juniors

Flagfootball

Tackle-Football Saisonhöhepunkt ist das jährliche Zusammentreffen von Sport und Kultur am TFG, genannt „Sports meets Music”. Termin ist Freitag, 16. Juni, im Rather Waldstadion auf der Wilhelm-Unger-Straße in Düsseldorf-Rath. Beginn 18.30 Uhr. Die TFG Typhoons treten gegen die Cologne Crocodiles an. Für Stimmung sorgt die TFG Big Band mit Vocals. Der Eintritt ist frei. 16. Juni 19:30 im Rather Waldstadion gegen Cologne Crocodiles (im Rahmen von Sports meets Music) 24. Juni 14:00 im Rather Waldstadion gegen Münster Mammuts 2. Juli 15:00 im Stadion VfL Benrath gegen Düsseldorf Panther 9. Juli 15:00 in Paderborn gegen Paderborn Dolphins Flagfootball ist die kontaktfreie Variante des American Footballs. Anstelle des Tacklens wird der Gegner durch Abreißen einer Flagge (Flag) gestoppt. Flagfootball wird an über 400 Schulen im Sportunterricht, in Schul-AGs und bei Schulturnieren gespielt. Der AFCV/NRW gibt Hilfe. Kontakt: Schulsportbeauftragter des American Football Verband Deutschland, E-Mail Adresse fernbacher38@yahoo.de , http://www.afcvnrw.de/cms/verband/flagfootball.html Beim Tackle-Football wird der Gegner durch körperlichen Angriff zu Boden gebracht.

Ruffert stellte 2005 seine Idee den Schülern vor. Dazu machte er eine Umfrage, ging in die Klassen, stellte das Projekt kurz vor und lud die Schüler – 300 Jungs kamen dafür in Frage –, in die Schulaula ein. 130 kamen dann zu der Veranstaltung. Ruffert präsentierte mit Beamer dort ausführlich seine Idee, wohin sie führen sollte und stellte das Einmalige dieses Schulprojekts heraus. „Das hat die Jungs begeistert”, erzählt Ruffert. Am Ende hatte er 30-35 Schüler, also eine Mannschaft zusammen. Mit drei weiteren Trainern – alles ehemalige Studien- und Sportkollegen von Ruffert – wurde erst einmal eineinhalb Jahre trainiert, bevor der eigentliche Spielbetrieb los ging. 2007 startete das Projekt dann richtig durch.