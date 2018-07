Über 80 Sorten Bier, Foodtrucks und zum ersten Mal auch Live Musik erwarten die Besucher beim 4. Düsseldorfer Craft Beer Festival auf dem Parkplatz vor der Halle an der Siegburger Straße. Los geht es am Freitag um 16 Uhr, Ende ist um 22 Uhr. Am Samstag fließt von 13 bis 22 Uhr das Bier aus den Zapfhähnen.

Bier und Fußball gehört ja irgendwie zusammen und so wird das Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf einer Großbildleinwand übertragen. Außerdem werden zwei Bands die Bühne rocken. Ab 20 Uhr Friday and the Foll. Sie sind eine Band, die sich nur sehr schwer in eine Schublade stecken lässt. Sie spielen Funk-Beats wie in „Hey Siri/Erik’s Funk“ bis hin zu der Ballade „Fallen Leaves“. Außerdem steht um 17 Uhr mit Parakeets eine junge vierköpfige Band aus dem Düsseldorfer Norden auf der Bühne. 2016 veröffentlichte die Gruppe in Eigenproduktion ihre erste EP unter dem Namen „Dirty Jane“. Mit Lucas Lou (15 Uhr), Sim Siffert (18 Uhr) und The Diana Bailey Band (20 Uhr) stehen am samstags drei Bands auf der Bühne.

Der Eintritt für ein Tagesticket beträgt zehn Euro. Dafür bekommt man ein eigenes Craft Beer Glas und Bierbons im Wert von zwei Euro. , Das Zwei-Tages-Ticket kostet 15 Euro (inkl. Craft Beer Glas & 4 vier Euro Bierbons). An jedem Stand kann man sich Kostproben oder ein volles Glas gegen Bargeld einschenken lassen. Alle teilnehmenden Brauereien schenken Biere vom Fass und zusätzlich auch aus der Flasche aus. Die Veranstalter rechnen mit jeweils 2 bis 2500 Besuchern pro Tag.

craftbeerfestival-duesseldorf.de