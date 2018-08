Noch ist das Holocafé an der Heyestraße 41a. Nun wechseln die Betreiber für eine Expansion ihren Standort. Am Wehrhahn 41: So heißt die neue Adresse für Spielefans und Zocker. In diesem Jahr wollen die Betreiber ihre Pforten dort eröffnen.

Am Donnerstag gab es dafür eine Förderung: Laut Medien-und Filmstiftung erhält das Holocafé die stolze Summe von 65 000 Euro. Die Virtual-Reality-Spielentwickler aus Düsseldorf, die bereits Filialen in Aachen, Bochum und Troisdorf haben, freuen sich: „Die Förderung hat eine große Bedeutung für uns. Allgemein ist Deutschland bei Videospielen noch hinterher, aber die Unterstützung ist ein Weg in die richtige Richtung“, sagt Jessica Karger (28). Sie hat mit zwei Kollegen das Café gegründet.

Bei Virtual Reality tragen die Spieler audiovisuelle Brillen und nutzen Controller. Dabei müssen sie im virtuellen Raum beispielsweise schwebenden Materialien ausweichen. Sie interagieren mit Kreaturen und Gegenständen, die ihnen eine Vorstellung der Virtual Reality vermitteln.

Bisher gab es bereits drei Spiele, nun ist ein viertes hinzugekommen: Dinosaur Discovery. Wie der Name vermuten lässt, können Spieler die Urzeitechsen hautnah erleben. „Eine Dinosaurier-Welt wurde von den Kunden immer wieder nachgefragt“, erklärt Karger. „Gerne gehen wir auf die Kundenwünsche ein.“ Nicht nur junge Leute sind von den Spielen begeistert. Karger: „Unser ältester Kunde war 86 Jahre alt und er fand es super. Viele Familien vergnügen sich bei uns – eine sehr skeptische Mutter konnten wir komplett begeistern.“

Das Holocafé wird vom 21. bis 25. August bei der Gamescom Köln das Spiel „Chaos Commando“ vorstellen. tb