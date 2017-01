Düsseldorf Flughafen: Zwei gesuchte Männer gefasst

Düsseldorf. Beamte der Bundespolizei haben bereits am Freitagmorgen zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer am Flughafen in Düsseldorf festgenommen und eine Urkundenfälschung aufgedeckt.



Ein 64-jähriger Düsseldorfer und ein 55-jähriger Mann aus Neuss sind am Flughafen in Düsseldorf von Bundespolizisten überprüft worden, beide wurden mit Haftbefehl gesucht. Der Düsseldorfer ist zu diversen amtlichen Terminen nicht erschienen und der 55-jährige -aus dem Iran eingereiste- Neusser kam Unterhaltszahlungen nicht nach.



Mit gefälschter Urkunde versuchte ein 20-jähriger albanischer Staatsangehöriger aus Pristina kommend in das Bundesgebiet einzureisen. Bundespolizisten überprüften eingehend seine Identität und stellten in den im Reisepass eingebrachten Stempeln diverse Unregelmäßigkeiten fest, die sich als Fälschungen herausstellten. Ihm wird nach erfolgter Anzeige wegen Urkundenfälschung die Einreise verweigert und in sein Herkunftsland zurückgewiesen.