Düsseldorf. 78 Luxusartikel im Wert von rund 40.000 Euro fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen am Sonntag im Gepäck einer Reisenden aus New York. Die 31-jährige Kölnerin wollte den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als die Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks baten.

Im Groß- und Handgepäck fanden sie dann das Ergebnis einer wohl erfolgreichen Einkaufstour. Unter anderem befanden sich im Gepäck: 9 Paar Schuhe 4 Handtaschen 3 Sonnenbrillen und 42 Kosmetikartikel. Auf Befragen gab die Beschuldigte an, dass ihr Partner, der getrennt von ihr zurück reiste, die Waren für sie gekauft habe.

Die Zöllner leiteten gegen die Beschuldigte ein Steuerstrafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein. Die Waren stellten sie bis zum Abschluss des Verfahrens sicher.