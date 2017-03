Düsseldorf. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen fanden Zöllner am Düsseldorfer Flughafen zwei Handtaschen aus Pythonleder bei Reisenden aus Dubai.



Am 24.2. wollte eine 60-jährige Duisburgerin den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen, als Zöllner sie zur Kontrolle des Reisegepäcks baten. Diese Gepäckkontrolle verlief zwar ohne Beanstandung, doch fiel einem Zöllner die Handtasche der Reisenden auf, die aus echtem Schlangenleder bestand. Zwar behauptete die Betroffene, die Tasche vor ca. 2 Jahren in Düsseldorf gekauft zu haben, die erforderlichen Bescheinigungen konnte sie jedoch nicht vorlegen.



Nur einen Tag später kontrollierten Zöllner das Handgepäck einer 49-jährigen französischen Staatsbürgerin. Neben Schuhen im Wert von 750 Euro fanden sie auch hier eine Handtasche aus Schlangenleder.



Pythons sind vom Aussterben bedroht und daher von der Artenschutzverordnung erfasst. Die Einfuhr ist ohne sogenannte CITES-Bescheinigungen nicht erlaubt.



Die Zöllner stellten die Handtaschen sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Betroffenen ein. Gegen die 49-Jährige leiteten sie zusätzlich ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein, da sie die Schuhe im Wert von 750 Euro nicht angemeldet hatte.