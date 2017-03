Flughafen: Seelsorger gesucht

Düsseldorf. Rund 20 Millionen Fluggäste reisen jährlich von Düsseldorf Airport aus in die ganze Welt. Ehrenamtliche der Flughafenseelsorge gehen mit offenen Augen und Ohren durch das Terminal - sowohl im öffentlichen als auch im Sicherheitsbereich. Sie schauen, ob Menschen Angst haben, unruhig oder traurig sind, sie gehen auf sie zu und bieten sich und ihre Zeit an. Denn ein Gespräch löst oft die Anspannung, so dass sich neue Perspektiven eröffnen. Ehrenamtliche sind eingebunden in ein Team von zwölf Ehrenamtlichen und zwei Hauptamtlichen. Am 18. März findet von 10 bis 14 Uhr eine Auftaktveranstaltung für neue ehrenamtliche Interessenten der Flughafenseelsorge statt. Anmeldefrist für die Auftaktveranstaltung ist der 16. März. Infos: Tel. 73 53 362.

www.freiwilligenzentrale.info