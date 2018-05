Von 17 bis 18.32 Uhr musste der Flugbetrieb immer mal wieder eingestellt werden. Es kam zu zahlreichen Verspätungen. Feuerwehr mit 170 Einsätzen.

Düsseldorf. Die Wetterlage rund um Düsseldorf hatte am Dienstag auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb in Düsseldorf. Am frühen Abend musste die Abfertigung auf dem Vorfeld von 17 Uhr bis 18.32 Uhr aufgrund eines starken Gewitters über dem Flughafengelände unterbrochen werden. Auch der Flugbetrieb musste in diesem Zeitraum aus Sicherheitsgründen immer wieder vorübergehend eingestellt werden. Wetterbedingt kam es daher zu zehn ausgefallenen Starts und neun gestrichenen Landungen sowie zahlreichen Verspätungen. Einige Flüge mussten zu anderen Airports umgeleitet werden. Für Dienstag waren ursprünglich am Flughafen Düsseldorf 620 Flüge mit rund 64 500 Passagieren geplant.

In Kaiserswerth hat der Starkregen offenbar viele Keller volllaufen lassen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er sprach von 170 Einsätzen in Kaiserswerth, Kalkum und Unterrath. Die Polizei sagte auf Anfrage, wegen gestürzter Bäume habe die A 52 in Höhe Tiefenbroich mitten im Feierabendverkehr zeitweise gesperrt werden müssen. In Kaiserswerth gab es einen Blitzeinschlag in einem Wohnhaus, in Unterrath in einer Gartenlaube.

In allen Fällen gab es zum Glück keine Verletzten.