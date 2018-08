Neele Lautner engagiert sich für eine junge Geflüchtete. Sie steht ein für eine Gruppe von Menschen, denen Solidarität am Herzen liegt.

Dieses eine Mal war Tahmineh K. (Name geändert) ungeschminkt. Sie wusste, sie würde weinen müssen, wenn gleich die Leute vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in ihrem Leben herumwühlen, das für eine 26-Jährige schon ziemlich angehäuft ist mit dunklen Begebenheiten. Tamineh sitzt an diesem Tag mit Neele Lautner im Bamf, und es ist für sie keine Frage, dass sie die Befragung aushalten wird, denn auf dem Spiel steht ihr Bleibestatus. Tahmineh K. ist stark und gibt nicht leicht auf. Die Tränen wird sie jedoch nicht unterdrücken, also lohnt das Schminken nicht.

„Subsidiär geschützt“, Neele Lautner seufzt über das Ergebnis der Befragung. Es genügt ihr nicht. Tahmineh K. ist Kurdin und aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Ihre Eltern wurden hingerichtet, der Islamische Staat hat eine Schwester verschleppt. Sie selbst gilt bei den Behörden nicht als verfolgt, also gibt es für sie bislang keine Chance auf Asyl oder Anerkennung als Geflüchtete, sondern nur eine Aufenthaltserlaubnis, die auf zunächst ein Jahr beschränkt ist. „So ein Quatsch. Wenn du als Kurde im Irak verfolgt wirst, bist du tot. Es gibt kein ,Dazwischen’.“

Neele Lautner kann es nicht fassen, wie viel Zynismus an behördlichen Entscheidungen haftet, die das Dasein eines Menschen bestimmen. Sie kennt die Gesetze besser als viele andere, was die Sache nicht einfacher macht. Die 27-Jährige ist Juristin und schreibt zurzeit an der Heinrich-Heine-Universität ihre Doktorarbeit über ein verfassungsrechtliches Thema. „Ich bin ein großer Fan des Rechtsstaates und halte eine unabhängige Justiz für wichtig. Schon früh wollte ich sehr gern ein Teil davon sein.“

Tamineh K. hat sie vor zwei Jahren in der Awo-Flüchtlingsunterkunft an der Schimmelpfennigstraße in Benrath kennengelernt. Der Kontakt kam über Susanna Schön von der Initiative Ehrenamt der Awo zustande, die Neele Lautner angeschrieben hatte, nachdem es ihr nicht mehr genügte, sich auf Demonstrationen für die Rechte Verfolgter einzusetzen. Sie suchte nach einer regelmäßigen Aufgabe mit einer Alltagsstruktur. „Ich habe ein gutes Leben, genug Geld und Eltern, die für mich da sind“, sagt sie. „Von diesem Glück wollte ich etwas abgeben.“ Ein Entschluss, für den sich Neele Lautner gut vorbereitete, etwa mit Fortbildungen der Awo.