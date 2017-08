Die Zahl der Zugezogenen nimmt stetig ab – auch in Düsseldorf. Miriam Koch, Flüchtlingsbeauftragte, erklärt, was sich ändert.

Düsseldorf. Miriam Koch in ihrer Funktion als erste Flüchtlingsbeauftragte der Stadt hat die vergangenen Jahre, in denen der Zuzug von Flüchtlingen auch nach Düsseldorf stark zugenommen hat, intensiv miterlebt und mitgestaltet. Mittlerweile sind viele Grenzen dicht, die Zuwanderung nimmt ab. Zeit für eine Bestandsaufnahme: Wie sieht die Flüchtlingsarbeit nun unter den geänderten Vorzeichen aus und was sind die Schwerpunkte?

Frau Koch, wie viele Flüchtlinge sind derzeit in Düsseldorf untergebracht?

Miriam Koch: In Düsseldorf waren zum Stichtag 30. Juni insgesamt 6972 Flüchtlinge untergebracht.

Hat die Zahl der Flüchtlinge auch so stark abgenommen, wie es in anderen Kommunen der Fall ist?

Koch: Im Vergleich zum 1. Januar 2017, da waren es 7755, leben jetzt 783 Personen weniger in den kommunalen Unterkünften. Das entspricht rund 130 Personen pro Monat im Durchschnitt weniger.

Was ändert sich dadurch in der Art der Unterbringung?

Koch: Es können sowohl qualitativ schlechtere Unterbringungsformen, wie Leichtbauhallen, als auch kostenintensive, wie Hotelplätze, deutlich reduziert werden. Notwendige Umbaumaßnahmen, wie beispielsweise an den Unterkünften Rossstraße und Borbecker Straße, die von Vollversorgungs- und Selbstversorgungseinheiten umgebaut werden, können jetzt durchgeführt werden. Und dadurch verbessern sich die Lebensbedingung für die untergebrachten Menschen. Außerdem können so die Kosten reduziert werden. Catering zum Beispiel ist sehr teuer. Das entfällt durch diese Maßnahmen.

Wo sind derzeit noch die meisten Menschen an einem Ort untergebracht und wie viele sind das?

Koch: Die größte Unterkunft ist die neue Modulanlage in Holzrahmenbauweise an der Oberlöricker Straße. Hier kommen bis zu 420 Personen unter.

Was erwarten Sie in den nächsten Monaten, einen Anstieg oder einen Rückgang der Flüchtlingszahlen?

Koch: Der aktuelle Trend spricht klar für einen weiteren Rückgang. Jedoch können jederzeit weltpolitische Ereignisse eine neue Fluchtwelle zur Folge haben.

Menschen aus welchen Ländern kommen derzeit nach Düsseldorf?

Koch: Aktuell sind die Hauptherkunftsländer Syrien, Irak, Iran, Guinea und die Türkei.