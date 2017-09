Ehrenamtliche Helfer in der Arbeit mit Geflüchteten benötigen viel Empathie, interkulturelle Kompetenz und Hintergrundwissen über Flucht, Migration, und Integration. Deshalb veranstaltet das Kommunale Integrationszentrum des Amtes für soziale Sicherung und Integration am Samstag, 7. Oktober, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus im Stadtteilzentrum Bilk, Bachstraße 145, einen Workshop für ehrenamtliche Helfer, um sie für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Neuzugewanderten zu sensibilisieren und vorzubereiten. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Sie wird im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Es wird um Anmeldung per E-Mail an ki@duesseldorf.de bis 30. September gebeten.

Durch die Vermittlung interkultureller Kommunikationskompetenz sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, soziokulturell bedingte Unterschiede besser zu verstehen.

„Bereits vor der Gründung haben wir 20 Zusagen. Das ist wunderbar“, freut sich Dr. Martin Neukirchen, Ärztlicher Leiter des Zentrums für Palliativmedizin am Uniklinikum Düsseldorf (UKD). Gestern fand die Gründungssitzung des neuen Fördervereins für die Palliativmedizin am UKD in der MNR-Klinik auf dem Campus statt.

Düsseldorfs erste Boutique Beauté von Chanel hat im Einkaufscenter Sevens an der Königsallee eröffnet. Nach Hamburg ist es die zweite Boutique in Deutschland, die sich ausschließlich der Schönheit widmet. Auf über 50 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Luxushaus sein gesamtes Sortiment an Makeup, Pflege und Düften sowie erstmalig auch Sonnenbrillen an. Mit hausinternen Make-up-Artists, Schönheits- und Duft-Experten, die individuelle Beratungen und Service bieten, will Chanel Beauté ein besonderes Shoppingerlebnis bieten.

Wegen Bauarbeiten wird die Haltestelle „Uni-Kliniken, Steig 4“ der Buslinien SB50, 780, 782, 785 und NE6 stadteinwärts verlegt – seit Montag 7 Uhr, für etwa zwei Wochen. Die Haltestelle wird an den Steig 5 der Linie 723 in Richtung Eller verlegt.

Das Stadtmuseum, Berger Allee 2, lädt am Sonntag zu zwei Führungen ein. Die Themenführung „Verschont von Pest und Krieg?“ beginnt um 15 Uhr und widmet sich der Frage: Wie erging es Düsseldorf während der großen Katastrophen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit? Dabei wird ein Blick in die Zeiten von Pest, Hungersnöten und Konfessionskriegen geworfen.