Ehrenamtliche Helfer in der Arbeit mit Geflüchteten benötigen viel Empathie, interkulturelle Kompetenz und Hintergrundwissen über Flucht, Migration, und Integration. Deshalb veranstaltet das Kommunale Integrationszentrum des Amtes für soziale Sicherung und Integration am Samstag, 7. Oktober, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus im Stadtteilzentrum Bilk, Bachstraße 145, einen Workshop für ehrenamtliche Helfer, um sie für die Herausforderungen bei der Arbeit mit Neuzugewanderten zu sensibilisieren und vorzubereiten. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Sie wird im Rahmen von „KOMM-AN NRW“ aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Es wird um Anmeldung per E-Mail an ki@duesseldorf.de bis 30. September gebeten.

Durch die Vermittlung interkultureller Kommunikationskompetenz sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, soziokulturell bedingte Unterschiede besser zu verstehen.