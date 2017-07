Das Gartenamt stimmt mit Kindern und Eltern die Sanierung des Platzes an der Emmastraße ab.

Düsseldorf. Bei starkem Regen wurde der damals für 245 000 Euro sanierte Wasserspielplatz an der Emmastraße im Juli vor zehn Jahren eröffnet. Bei heftigem Regen. Doch das spielte keine Rolle. Thematisch stand der Umbau schließlich unter dem Motto „Fluch der Karibik“. Doch gestrandetes Piratenschiff und der Belag des großen Wasserdrachens im Volksgarten sind abgenutzt. Das Gartenamt lud jetzt Kinder und Erwachsene ein, den Platz gemeinsam neu zu gestalten.

Das Thema ist „Emmastraße 2.0“, oder auch „Fluch der Karibik 2“, in Anlehnung an die Piratenfilme aus Hollywood. „Das Konzept wurde sehr gut angenommen, wir wollen es weiterentwickeln“, erklärt Alexander Richter vom städtischen Gartenamt. Der Drachen soll als Identifikation auf dem Wasserspielplatz erhalten bleiben, sogar nun als Kletterfigur auf dem benachbarten normalen Spielbereich auferstehen.

Das würde auch sicher Henry gefallen. Der 5-Jährige hat sich bei der – leider nicht so gut besuchten Veranstaltung des Gartenamtes – vor Ort beteiligt und wünscht sich ausdrücklich „Sachen zum Klettern“. Auch eine Brücke kann er sich gut vorstellen. Seine Mutter Nele Feuchter ist ebenfalls vom alten Konzept überzeugt: „Die Wasserkanone kommt gut an, sie sollte bleiben.“ Ob Liegestühle, Tische und Bänke, die Möglichkeiten sich mal zu setzen und etwas zu essen, seien an der Emmastraße besser als auf vielen anderen Spielplätzen. Feuchter besucht regelmäßig mit ihrem Sohn und zwei weiteren Müttern auch Spielplätze in anderen Stadtteilen.

Doch eine Erneuerung müsse sein, erklärt Alexander Richter. Noch seien alle Spielangebote an der Emmastraße verkehrssicher, aber eben stark abgenutzt.

Mit der Sanierung will die Stadt den Spielplatz Emmastraße auch neu strukturieren. 300 000 Euro sollen in die Sanierung des Wasserspielplatzes investiert werden. Weitere 300 000 Euro kostet die Umgestaltung des benachbarten normalen Spielplatzes. Die bislang auf der Wiese angelegten barrierefreien Spielmöglichkeiten sollen dem zweiten Platz zugeordnet werden. Die Wiese wäre dann wieder frei.

Die Stadt wird die Bürger an der weiteren Planung für die Emmastraße beteiligen. Dazu soll es im September eine Infoveranstaltung in der Grundschule Sonnenstraße geben. Danach werden die Spielplatzkommission und die Bezirksvertretung 3 (u.a. Oberbilk, Bilk) Planung und Anregungen beraten.

Ende des Jahres soll ein Antrag für Födermittel beim Land gestellt werden. Gleichzeitig wird die Sanierung Teil des Masterplans für Kinderspielplätze. Das Gartenamt hofft, dass der Umbau 2019 fertig ist.