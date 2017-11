Kennenlernen, Stöbern, Quatschen – Veranstalter wollen zu den Ursprüngen der Aktion zurück und keine Partymeile.

Zum elften Mal bereits läuten die Geschäftsleute im Stadtteil Flingern die Adventszeit mit der Aktion „Flingern rollt den roten Teppich aus“ ein. Eingeläutet wird der Abend morgen in der Tat: um 19.30 Uhr mit den Glocken der Liebfrauenkirche an der Degerstraße. Die Kirche öffnet bis 23.30 Uhr ihre Türen. Wer am Einkaufsabend bis Mitternacht zur Ruhe kommen möchte, kann hier verweilen.

Zurück zum Ursprungscharakter der ersten Veranstaltungen kehren möchte auch Bärbel Hanenberg-Kranz. So werde es keine bewirtschaftete Außenfläche geben, also keine Fläche, die beim Ordnungsamt einmalig angemietet werden muss, ebenfalls keine einmalige Ausschankgenehmigung. „In diesem Jahr wird es so sein wie zu Beginn. Keine Partymeile, sondern Flingern lädt seine Gäste in die Geschäfte ein, zum Kennenlernen, Stöbern, Quatschen und natürlich auch auf das eine oder andere Gläschen“, kündigt Hanenberg-Kranz an.

Unter dem Motto „Back 2 the roots“ öffnen wieder zahlreiche Geschäfte, Künstler, Gastronomien, Institutionen und Ateliers ihre Türen bis 24 Uhr. Gebummelt wird zwischen Acker- und Birkenstraße, Cranachplatz und Dorotheenstraße, Hoffeld- und Flurstraße sowie entlang der Licht-, Linden- und Degerstraße.

Infos dazu, welche Geschäfte sich mit besonderen Aktionen morgen beteiligen, erfährt man im Internet.

