Sie können fliegen und dabei aus Positionen filmen und fotografieren, die sonst nur mit großen Kränen oder Hubschraubern möglich sind. Die Rede ist von den sogenannten Multikoptern, besser bekannt auch als Drohnen. Beliebt sind sie bei Privatleuten, aber auch im professionellen Bereich werden sie immer wichtiger. So kann ein Multikopter, der über einen Strand fliegt, Rettungswesten abwerfen, wenn Schwimmer in Not geraten. Genutzt werden die Multikopter inzwischen auch von der Polizei, der Feuerwehr und von Verkehrsbetrieben. „Das sind heute echte Hochleistungsmaschinen“, sagt Arno Momper von der Handwerkskammer.

Das gilt auch für das Handwerk. „Ein Dachdecker kann mit den gestochen scharfen Aufnahmen zum Beispiel Schäden entdecken und analysieren. Das geht schnell und bedeutet wenig Aufwand. Auch Fotografen, Schornsteinfeger, Glaser, Maler oder Elektriker nutzen diese Technik für ihre Arbeit. Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig“, erklärt Momper.

Die Handwerkskammer bietet in ihrer Akademie Workshops für Handwerker zum Thema Multikopter an. „Es geht dabei um Informationen für Einsteiger. Dazu gehört die Flugtechnik genauso wie rechtliche Fragen bei Aufnahmen aus der Luft sowie um die Flugsicherheit. Nicht überall dürfen Multikopter aufsteigen. Zuständig sind hier als Behörden die Bezirksregierungen in München und Düsseldorf.“

Der Workshop dauert einen Tag und bietet die Grundlagen des Multikopter-Einsatzes für Handwerker. Durchgeführt wird der Kurs in Kooperation mit einem auf die Drohnen spezialisierten Unternehmen.