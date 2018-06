Experten sind überzeugt: Vor allem für touristische Ziele entwickelt sich das Angebot am Düsseldorfer Flughafen sogar besser als vor der Air-Berlin-Pleite. Für Geschäftsreisende sieht das etwas anders aus.

War die Air-Berlin-Pleite für Passagiere am Düsseldorfer Flughafen zunächst mit steigenden Ticketpreisen und weniger Auswahl verbunden, wendet sich nun das Blatt. Die beiden Luftfahrtexperten Thomas Jaeger vom Datenanalysten CH-Aviation und Cord Schellenberg sind sich auf Anfrage unserer Redaktion einig: Fliegen ist in Düsseldorf wieder günstiger geworden und wird es weiter werden. Vor allem bei touristischen Zielen in südliche Regionen entwickelt sich das Angebot sogar noch besser als vor dem Aus für Air Berlin.

Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist den Experten zufolge der deutlich stärkere Wettbewerb und damit verbunden ein vielfältigeres Angebot zu besseren Preisen. „Musste sich die Lufthansa in Düsseldorf lange Zeit vor allem mit Air Berlin auseinandersetzen, ist die Szenerie mit Ryanair und Laudamotion, Easyjet und auch Condor deutlich belebter und der Wettbewerb aggressiver“, sagt Schellenberg. Wie Schellenberg sagt auch Jaeger, dass Air Berlin sogar ein Konkurrent war, „mit dem man gut leben konnte“. Gründe dafür sind vor allem: Air Berlin war eine schrumpfende Airline, die sehr vertriebsschwach im Ausland war und sich sogar bei den Ticketpreisen an Lufthansa angepasst hat. So stiegen bei beiden die Preise im Verhältnis deutlich, wenn nur ein Oneway-Ticket gebucht wurde.

Die Angebote der neuen starken Airlines in Düsseldorf seien dagegen auch insgesamt deutlich flexibler, wie Schellenberg sagt. Durch Verzicht auf Gepäck oder etwa einen Check-in am Schalter ließe sich Geld sparen. Und dieses Gesamtpaket setze Lufthansa, also Eurowings, deutlich stärker unter Druck. „Die Blaupause ist Frankfurt, wo Ryanair vor anderthalb Jahren an den Start ging. Mittlerweile macht Lufthansa dort ebenfalls Sonderangebote.“ Jaeger erinnert auch an den Konkurs der ungarische Fluggesellschaft Malév. „In Budapest wird sich niemand an die Zeit davor zurücksehnen“, sagt Jaeger. Man habe es nach solchen Pleiten immer wieder gesehen, „es pendelt sich ein“.

Besonders günstige Preise durch kurzfristige Markteinführung

Die günstigen Preise sind momentan deutlich spürbar. Reisende können etwa über Laudamotion (buchbar über Ryanair) noch im Juni Flüge nach Mallorca für 50 bis 60 Euro hin und zurück buchen – zumindest, wer mitten in der Woche fliegen kann und nur Handgepäck braucht. Jaeger gibt allerdings zu bedenken, dass diese Preise wohl auch auf die kurzfristige Markteinführung von Laudamotion und Ryanair zurückzuführen sind. Heißt: Die Flugzeuge mussten in relativ kurzer Zeit voll werden.