Viele Abiturienten und Fachabiturienten haben zurzeit die Qual der Wahl: Welches Studium passt zu meinen Interessen und Fähigkeiten? Die private Fliedner-Fachhochschule der Diakonie Kaiserswerth bietet am Donnerstag, 12. April, das nächste Mal einen Info-Abend über ihre Studiengänge im Gesundheits- und Sozialwesen, Pädagogik sowie Pflegemanagement an. Der Informationsabend findet von 18 bis 20 Uhr an der Geschwister-Aufricht-Straße 9 statt.

Interessierte lernen bei der Veranstaltung nicht nur die Studiengänge der Fachhochschule kennen, sondern erhalten auch Informationen über die Studienformen Vollzeit, Teilzeit und dual. Die Fliedner Fachhochschule bietet zwei Bachelor-Studiengänge in dualer Form an: „Pflege und Gesundheit“ und ab dem Wintersemester neu „Soziale Arbeit“. Diese ermöglichen eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis, indem sie Studium und berufliche Ausbildung kombinieren. Die Fachhochschule hat darüber hinaus mehrere Vollzeit-Studiengänge wie „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ und „Medizinische Assistenz-Chirurgie“ im Angebot. Anmeldungen per E-Mail an info@fliedner-fachhochschule.de oder telefonisch unter 0211 409 3232. Mehr Infos:

fliedner-fachhochschule.de