Wegen Brückenbauarbeiten wird die Fleher Brücke in beiden Richtungen gesperrt. Dies gilt laut Rheinbahn von Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 16. Oktober, 5 Uhr. Davon betroffen ist auch die Buslinie 827. Sie fährt in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Neuss, Jagenbergstraße“ und in Richtung Neuss ab der Haltestelle „Universität Südost“ eine großräumige Umleitung von etwa sieben Kilometern.