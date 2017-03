Mehrere hundert Deutsch-Türken demonstrierten am Samstag.

Düsseldorf. „Hayir“ stand auf den Schildern der Demonstranten. Türkisch ist das und heißt so viel wie „Nein“. Und zwar ein „Nein“ zu Erdogan: Unter diesem Motto demonstrierten am Samstag mehrere hundert Menschen gegen die Politik des türkischen Präsidenten. Zu der Kundgebung hatte die „Nein-Plattform“ aufgerufen, ein breites Bündnis aus Organisationen und Vereinen.

Vom DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße zog der Zug über die Graf-Adolf-Straße bis hin zum Apollo-Platz, wo eine Kundgebung mit mehreren Rednern stattfand. Die Angaben zur exakten Teilnehmerzahl gingen weit auseinander: Während der Veranstalter von rund 1600 Teilnehmern sprach, ging die Polizei von einer deutlich kleineren Anzahl aus.

„Wir wollen zeigen, dass nicht alle Türken für Erdogan sind“

Hintergrund der Demonstration war das Verfassungsreferendum in der Türkei am 16. April, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan das bestehende Parlamentssystem durch ein Präsidialsystem ersetzen möchte. „Wir stellen uns gegen die drohende Diktatur in der Türkei und gegen Präsident Erdogan. In den letzten Tagen gab es in den deutschen Medien eine sehr einseitige Diskussion, die die türkischstämmige Bevölkerung hier als Erdogan-Sympathisanten dargestellt hat. Wir wollen dieses Bild ändern und zeigen, dass nicht alle Türken für Erdogan sind“, sagte Kemal Kiran, Sprecher der Nein-Plattform und Vorsitzender des Türkei-Zentrums Düsseldorf. Gerade hier in Nordrhein-Westfalen gebe es viele, die mit der Politik des Präsidenten nicht einverstanden seien. „Erdogan möchte unsere Gesellschaft spalten. Das wollen wir verhindern. Wir sind nicht nur gegen ihn, sondern sprechen uns gegen jede Form von Rassismus und Faschismus aus“, sagte Kiran.

„Ich kann nicht verstehen, wieso manche meiner Landsleute mit Ja stimmen wollen. In der Türkei wird es keine Meinungsfreiheit mehr geben“, sagte ein Demonstrant, der seinen Namen nicht nennen möchte – aus Angst vor Konsequenzen, wenn er das nächste Mal in der Türkei ist.

Auch Aylin, eine deutsche Studentin mit kurdischen Wurzeln, demonstrierte am Samstag gegen den türkischen Präsidenten: „Ich sage Nein zum Präsidialsystem nach den Vorstellungen Erdogans. Ich fühle mich auch verantwortlich, obwohl ich hier in Deutschland wohne.“

Die Polizei gewährleistete einen ruhigen Ablauf der Demonstration. Es waren keine Gegendemonstrationen angemeldet und auch sonst verlief die Veranstaltung friedlich.

Demo war nur eine von vielen Veranstaltungen

Vom 27. März bis zum 9. April können Personen mit türkischem Pass auch in Düsseldorf, im türkischen Konsulat, ihre Stimme abgeben. Insgesamt gibt es in Deutschland 13 Wahllokale, in denen über die Verfassungsreform abgestimmt werden kann. Die Kundgebung am Samstag war nur eine von vielen Aktionen der Nein-Plattform. Um potenzielle Wähler zu überzeugen, hat sie zuvor schon Infoveranstaltungen abgehalten, Flugblätter verteilt und Wählern Haustürbesuche abgestattet. Kemal Kiran: „Am Ende wird jede Stimme zählen.“