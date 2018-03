Düsseldorfer steht bei der Kuppelshow „First Dates“ hinterm Tresen. Er weiß: Je aufgeregter die Menschen, desto mehr trinken sie.

Nic Shanter ist Barkeeper aus Leidenschaft. Und nun mixt der 35-jährige Düsseldorfer seine Cocktails auch bei Vox in einer Dating-Show. Immer von 18 bis 19 Uhr greift er der Liebe ein wenig unter die Arme und versucht dabei zu helfen, dass Menschen mit den richtigen Cocktails zueinander finden.

Die Show findet in einem Restaurant statt, und vor dem Essen treffen sich die Paare an der Bar bei Nic. „Manche sind sehr nervös, andere dagegen sehr zurückhaltend. Am Anfang bin ich beim Small Talk noch dabei, aber dann lasse ich die Leute in Ruhe, damit sie sich besser kennenlernen können.“ Je aufgeregter die Menschen sind, desto mehr wird getrunken. „Es gab schon Leute, die beim ersten Date drei bis fünf Cocktails getrunken haben, um lockerer zu werden.“ Moderiert wird die Show von Roland Trettel. Der Koch ist auch Gastgeber der neuen Vox-Show „First Dates“.

Barkeeper ist Nic eigentlich nur aus Zufall geworden. Anfangs war das eigentlich nur als Nebenjob gedacht. Mit 17 hat er in der Citrus Bar an der Grünstraße angefangen. Ein Jahr später, also 2001, hat ihm sein damaliger Chef einen Cocktail-Kurs geschenkt. „Der ging zwei Wochen lang jeden Tag über sieben Stunden. Ich war ein richtiger Streber, weil mir das so viel Spaß gemacht hat.“ Das hat auch der Chef gesehen und ihn in die Cocktail Station versetzt. Mehr als 300 Cocktail-Rezepte hat er auf Lager.

Über das Internet werden die TV-Stationen auf ihn aufmerksam

Drei Jahre später begann er mit dem BWL-Studium. „Ich hab’ mir gedacht, für irgendwas wird das später schon gut sein.“ Mitten in einer Vorlesung hat ihn ein Freund angerufen und gefragt, ob er ihn bei einem Job vertreten könnte. „Und genau dieser Kunde hat Jahre später eine eigene Bar aufgemacht, in der ich dann auch gearbeitet habe.“ 2005 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit: Er gründete den „Starkeepers Cocktail Service“ in Düsseldorf, der ein umfassendes Getränkecatering für Events aller Art anbietet. Und das Studium hat er dann auch geschmissen. „Dafür blieb keine Zeit mehr.“

2011 wurde auch das Fernsehen auf den charismatischen Barkeeper aufmerksam: Seither verrät er als Cocktailexperte beim ZDF-Servicemagazin „Volle Kanne“ seine besten Rezepturen und ist im WDR regelmäßig in der „Servicezeit“ sowie den Sendungen „Nic´s Drinks“ und „Meisterküche“ zu sehen.