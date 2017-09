Die neuen Räume der Franziskaner sind fertig. Küche und ein eigener Speiseraum für Bedürftige sind künftig in der Oststraße.

Die letzten Vorbereitungen laufen, es riecht noch frisch gestrichen. Tische und Bänke stehen aber schon im neuen Speiseraum der sogenannten Firminusklause. Die kostenlose Essensausgabe, die die Franziskaner für Bedürftige betreiben, zieht vom Bertha-von-Suttner-Platz um an die Oststraße 40, direkt neben die Marienkirche. Dort ist künftig alles Nötige für das Angebot unter einem Dach, am Samstag wird die Eröffnung der Räume gefeiert.

Der Orden hatte sein Düsseldorfer Kloster aufgegeben und abgerissen, die Essensausgabe, vormals im Klostergarten, war vorübergehend an den Bertha-von-Suttner-Platz gezogen. Das nun fertig umgestaltete Gebäude in der Oststraße haben die Brüder vom Migrationsdienst der Caritas übernommen. Die Ausstattung mit einer Großküche und anderem Mobiliar hat der Orden mit Spendengeldern gestemmt.

Kochen und Essensausgabe künftig unter einem Dach

„Jetzt können wir nicht nur Mittagessen ausgeben, sondern im gleichen Haus kochen und Büroräume nutzen. Dass alles nun an einem Ort ist, ist für uns ein großer Vorteil“, sagt Werner Schütze, kommissarischer Leiter der Klause. Bislang wurde an einer anderen Stelle gekocht, das Essen dann weiter transportiert und vor Ort wieder erwärmt.

Im neu hergerichteten Haus sind auf 170 Quadratmetern nun Speiseraum und Ausgabe gleich am Eingang im Erdgeschoss, Küche und mehrere Büroräume sind in den oberen Stockwerken untergebracht. Die 150 Bedürftigen, die im Schnitt über eineinhalb Stunden verteilt kommen, erhalten von Koch Stefano Casagrande und drei ehrenamtlichen Helfern eine kostenlose warme Mahlzeit, Brot und einen Nachtisch.

Weitere Helfer werden dabei stets gesucht, denn es kommen immer mehr Bedürftige. Auch auf Spenden sei die Firminusklause angewiesen. „Steigende Altersarmut macht sich bei uns bemerkbar“, erklärt Pater Athanasius. „Die Zahl der Bedürftigen, die zu uns kommen, steigt seit einigen Jahren. Die Rente reicht Betroffenen teils nicht mehr aus, um über die Runden zu kommen.“ Daneben zählen Menschen mit Süchten zu den regelmäßigen Gästen.

Die offizielle Eröffnung und Segnung der neuen Klause beginnt am Samstag, 30. September, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Marienkirche. Anschließend segnet Pater Athanasius die Räume in der Oststraße 40, die Gäste können sie dann auch besichtigen. Ab Oktober wird dort das Essen ausgegeben, montags bis freitags von 10.30 bis 12 Uhr, sonn- und feiertags von 10.30 bis 11.30 Uhr.