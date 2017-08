Durch den Fipronil-Skandal ist die Nachfrage bei Bauern und Hofläden höher als das Angebot.

Düsseldorf. Auf Gut Aue in Hubbelrath ist zurzeit viel los. Landwirt Peter Huber hat sein Getreide, das er auch für seine 32 000 Legehennen als Futter braucht, in diesen Tagen eingefahren und ist jetzt mit der Obsternte beschäftigt. Aber in Ruhe kann er nichts machen, denn ständig klingelt das Telefon. Es sind Markthändler, Hofläden und auch Verbraucher, die sich melden. „Morgens um sieben geht es los und abends bis nach 20 Uhr. Die Händler brauchen mehr Eier, weil die Verbraucher nach dem Fipronil-Skandal Produkte aus regionaler Produktion wollen und es sind Kunden, die wissen wollen, ob meine Eier auch mit dem Insektengift belastet sind“, berichtet Huber.

Huber betreibt in dritter Generation den größten Geflügelhof in Düsseldorf (zwei weitere gibt es im Schlosshof Eller und in Urdenbach). Rund 24 000 Eier legen seine Hühner pro Tag. Das reicht normalerweise, um seine Kunden und 100 Händler aus der Region zu beliefern. Jetzt sieht das anders aus. „Die letzten Tage hatte ich abends kein einziges Ei mehr, ich muss mittlerweile sogar die Eier rationieren, damit jeder Kunde bedient werden kann“, sagt Huber.

Hoffnu g, dass manche Kunden auch nach dem Skandal bleiben

Normalerweise ist die Nachfrage in den Sommermonaten wegen der Urlaubszeit um rund 25 Prozent geringer. „Doch jetzt könnte ich eine Doppelschicht fahren.“ Huber aber bleibt gelassen und wird seine Produktion nicht erhöhen: „Der Mensch ist bequem und vergesslich, von dem Ansturm in diesen Wochen wird im Herbst nicht mehr viel zu spüren sein“, erklärt er. Einige Kunden habe er sicherlich dauerhaft neu gewonnen: „Der Trend geht ja klar zur regionalen Versorgung.“

Die Hofläden im Stadtgebiet beziehen ihre Eier auch von diversen Betrieben im Umland. Im Hofladen von Margret Weitz in Hamm kommen die Eier aus Langenfeld. „Die Nachfrage ist jetzt groß und wir sind froh, dass wir qualitativ gute Eier anbieten können.“ Weitz beklagt, dass den meisten Verbrauchern die Wertschätzung und der Respekt vor den Erzeugern und ihren Tieren fehle. „Wie hart Landwirte arbeiten, interessiert kaum jemanden, es geht nur um den Preis und da darf man sich nicht über immer neue Skandale in der Massentierhaltung wundern.“ 30 Cent pro Ei zahlen die Kunden bei Weitz und zum Glück gebe es auch zunehmend mehr junge Leute, die auf Qualität Wert legten.