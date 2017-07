Düsseldorf. Woher kommt die Mode auf dem Catwalk? Wohin geht sie? Ablesen lässt sich das in der Graduate Fashion Show der Akademie Mode & Design. Deren „Exit“ ist längst nicht mehr wegzudenken im Programm der Platform Fashion auf dem Areal Böhler.

17 Kollektionen mit rund 120 Outfits, darunter sogar ein Brautkleid, gehörten gestern zum Finale des aktuellen Semesters. Jedes gebiert andere Trends, beeinflusst von Zeitströmungen und persönlichen Inspirationen. Auch von Sponsoren natürlich. Warum sonst wohl sah man diesmal so viele von Ösen durchlöcherte Stoffe.

Eine gelungene Kooperation war die mit René Lezard und der Designerin Hedwig Boulex, die aus wertvollen Textilresten edel-avantgardistische Mode entwirft. Das zweite AMD-Semester nutzte Werbeplanen des Labels in der Art der berühmten Freitag-Taschen zur Formfindung, beispielsweise einer Regenjacke mit Kapuze.

Wiederkehrende Motive bei den Absolventen: das geschnürte Korsett, überm Oberteil getragen, wohl deshalb nicht immer gut sitzend. Rüschen rannen in kitschig-ironischer Fülle über Blusen und Hosen, ganz unabhängig vom Geschlecht. Überhaupt fließen Grenzen aus- und ineinander. Da trägt der muskulöse Macho Boxer-Shorts an Hosenträgern, die hünenhafte Heldin einen mit Ketten verzierten durchlöcherten Kampfanzug aus schwarzem Leder(imitat?). Nicht selten herrscht Dekonstruktion bis ins Detail.

Manchmal auch noch Unentschlossenheit, etwa beim Zuviel an Dekor und Accessoires, etwa wenn sich ein Nachwuchsdesigner mit dem Zierstichprogramm der Nähmaschine auf einem Jackett austobt. Oder man traut sich nichts als hautfarbene Verhüllungen. Der Trend ist durch. Diesmal war überhaupt weniger wohltuend ruhige Linienführung mit selbstbewussten Abweichungen zu sehen. Tajana Schäfer beherrscht sie mit ihrer „Starboy“-Kollektion für die männliche Diva, Julia Israel für hermaphrodiesische Fantasien.

„Embrace the Future“ hieß das Motto. Umgarnt werden sollte damit auch das Fachpublikum. Mit seiner Hilfe kann Exit auch als Jobbörse funktionieren. Was wird eigentlich aus all den Modestudenten? Berichtigte Frage, denn die AMD ist nicht die einzige Modeschule in Düsseldorf, geschweige denn in Deutschland. Gleich zwei Mut machende Antworten saßen in der Jury: Andrea Greuner ist heute Chefredakteurin des Fachmagazins Textilmitteilungen, Malte Kiel Junior Creative Manager bei Boss.