Letzte Woche feierte der Regisseur Lars Kraume die Weltpremiere seines Films „Das schweigende Klassenzimmer“ auf der Berlinale. Seitdem ist der Film auch mit großem Erfolg im Cinema zu sehen. Am kommenden Freitag beehrt uns der Regisseur mit einem Besuch und bringt gleich seinen Jungdarsteller Jonas Dassler mit.

Nach seinem Polit-Thriller „Der Staat gegen Fritz Bauer“ widmet er sich in seinem neuen Werk erneut einem historischen politischen Stoff, der auf wahren Ereignissen beruht. Diesmal versetzt er uns in die noch junge DDR, in der eine spontan organisierte Schweigeminute für die Opfer des Volksaufstandes in Ungarn eine Schulklasse plötzlich zu Staatsfeinden macht. Kraume setzt dies um als Studie über Solidarität und Mut, hervorragend besetzt und gespielt, die gleichzeitig ein spannendes Stück Zeitgeschichte fassbar und erlebbar macht. Zehn Jahre habe es gedauert, die Filmrechte zu erhalten und das Drehbuch zu schreiben, so der Regisseur. „Gerade heute, wo unsere demokratischen Grundwerte wieder in Frage gestellt werden, sind diese Ereignisse besonders aufschlussreich“, betont er.

Da der Originalschauplatz Storkow nicht mehr als 50er-Jahre Filmkulisse taugte, wurde die Handlung kurzerhand nach Stalinstadt (heute: Eisenhüttenstadt) verlegt und dort zum großen Teil auch gedreht. Rund 100 Eisenhüttenstädter Komparsen machten mit. Die dortige Wohnstadt des Hüttenwerks ist als größtes Flächendenkmal Deutschlands noch original erhalten und bildet eine authentische Kulisse.

Der Film läuft im Cinema. Am 9. März sind der Regisseur Lars Kraume und Schauspieler Jonas Dassler zu Gast.

filmkunstkinos.de