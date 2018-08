Der 20-Jährige aus Rath ist geständig. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Düsseldorf. Ein 20-Jähriger, der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, hat nach Polizeiangaben gestanden, immer wieder Ölspuren im Düsseldorfer Norden gelegt zu haben - mit Absicht. Nach immer wiederkehrenden Feuerwehreinsätzen wegen Ölspuren kam bei der Polizei der Verdacht auf, dass Vorsatz dahinter stecken könnte. Dieser Verdacht hat sich jetzt erhärtet.

Der Polizeiinspektion Nord gelang es, einen Tatvderdächtigen aus Rath zu identifizieren. Dass nach einem solchen überhaupt gesucht wurde, hatte vor allem einen Grund: Am Tatort waren immer wieder zurückgelassene Behälter gefunden worden. Auch die Art und Weise, wie die Getriebe- und Lebensmittelöle auf die Straße aufgebracht worden waren, sprachen dafür, dass es sich nicht um Zufälle oder Unfälle handelte.

Durch Auswertung von Überwachungskameras sowie Audioaufzeichnungen der jeweiligen telefonischen Meldung bei der Feuerwehr erhärtete sich der Verdacht gegen einen 20-jährigen Rather, der in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Am Donnerstagnachmittag durchsuchten Fahnder des Einsatztrupps die privaten Räume sowie den Pkw des jungen Mannes und stellten Beweismittel sicher.

In seiner Vernehmung räumte der Verdächtige bislang fünf Taten ein. Ihm werden gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr vorgeworfen. Glücklicherweise kam es nach jetzigem Kenntnisstand in keinem Fall zu einer Schädigung Dritter. Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Straftaten, dauern an. Ob der 20-Jähruge als Feuerwehrmann selbst an den Einsätzen teilgenommen hat, ist noch unklar.