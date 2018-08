Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen wegen Ölspuren zu Feuerwehreinsätzen im Düsseldorfer Norden. Nachdem zurückgelassene Behälter gefunden wurden, entstand der Verdacht, dass die Ölspuren vorsätzlich gelegt wurden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, konnte als Täter ein 20-Jähriger ermittelt werden. Der junge Mann ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Beamte des Einsatztrupps Nord hatten die Ermittlungen zusammen mit der Wache Lohausen und dem Verkehrskommissariat übernommen. Die aufgefunden Behälter stammten von verschiedenen Getriebe- und Lebensmittelölen. Auffallend war, dass die Ölspuren offenbar immer von der gleichen Person gemeldet wurden.

Durch Auswertung von Überwachungskameras sowie Audioaufzeichnungen der jeweiligen telefonischen Meldung bei der Feuerwehr erhärtete sich der Verdacht gegen einen 20-jährigen Rather, der in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist.

Fünf Taten wurden bei der Vernehmung schon zugegeben

Am Donnerstagnachmittag durchsuchten Fahnder des Einsatztrupps die privaten Räume sowie den Pkw des jungen Mannes und stellten Beweismittel sicher. Der 20-Jährige hat in seiner Vernehmung fünf Taten eingeräumt. Ob er später selbst an den Feuerwehreinsätzen teilgenommen hat, um die Ölspuren zu beseitigen, ist nicht bekannt.

Dem Rather werden gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr vorgeworfen. Zum Glück kamen keine Personen zu Schaden. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.