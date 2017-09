Feuerwehrleute messen ihre Kräfte

Es ist warm, es ist anstrengend und sie haben schwer zu schleppen. Trotzdem wagen sich am Samstag wieder 450 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland, Belgien, Luxemburg und Frankreich in voller Montur ins Arag-Hochhaus. In Zweier-Teams müssen sie mit je 30 Kilogramm Ausrüstung beladen so schnell wie möglich die mehr als 500 Stufen bis zum 25. Stockwerk hinauf. Und dabei auch noch schnell sein. Denn: Das schnellste Team gewinnt. Der Düsseldorfer Holger Kunzemann von der Feuerwache Posenerstraße und sein Orga-Team richten die Veranstaltung zum zehnten Mal aus. Nachdem die ersten Läufe im Rheinturm stattfanden, laufen die Sportskanonen nun zum sechsten Mal im Arag-Hochhaus. Die Teams laufen nacheinander die beiden Treppenhäuser hinauf. Die Teams treten also im direkten Wettkampf gegeneinander im K.o.-System an. Das jeweils schnellere Team kommt in die nächste Qualifikationsrunde. Nach acht Durchgängen steht die Siegermannschaft fest. Währenddessen haben die vier letzten qualifizierten Starter insgesamt 200 Stockwerke und damit über 4.000 Stufen bewältigt. Je ein Team startet gleichzeitig in einem der an den Kopfenden liegenden zwei Treppenhäuser des Gebäudes. Im 25. Stock wird an der Ziellinie elektronisch die Zeit genommen, nachdem das zweite Teammitglied die Ziellinie überschritten hat. Das Team darf maximal mit einem Abstand von 15 Sekunden ins Ziel einlaufen. Teilnehmen dürfen nur „gesunde Feuerwehrleute“, die zuvor amtsärztlich untersucht worden sind.