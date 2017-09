Düsseldorf. In einem Geschäft in der Altstadt hat eine automatische Sprinkleranlage einen Brand gelöscht. Als die alamierte Feuerwehr am Mittwochmorgen in der Kapuziergasse eintraf, mussten sie sich deswegen nicht mehr um ein Feuer sondern um einen Wasserschaden kümmern.

Mit Hilfe von Saugern wurde das Wasser aus dem Geschäft abgepumpt, gleichzeitig wurde die Springkleranlage ausgeschaltet. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa zwei Stunden. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. In ihren Bericht weißt die Feuer jedoch darauf hin, dass der Schaden bei einem ausgedehnten Brand um ein Vielfaches höher gewesen wäre. red