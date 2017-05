Düsseldorf. Im Laborbereich des Biologie- und Pharmaziegebäudes der Heinrich-Heine-Universität an der Christophstraße ist es am Dienstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Laut Feuerwehr war kurz nach 9 Uhr ein Notruf über in der Leitstelle eingegangen. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war das betroffene Gebäude komplett geräumt. Die Feuerwehrleute machten sich auf die Suche nach der Rauchursache. Sie entdeckten eine brennende Isolierung an einer elektrischen Heizung in einer Klimakammer. Um den Brandrauch zu stoppen, setzten sie einen Rauchschutzvorhang.

Ein Haustechniker schaltete den betroffenen Bereich stromlos, dann löschte ein Atemchutztrupp mit einem Hohlstrahlrohr das Feuer. Im Anschluss wurde der verrauchte Bereich mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.