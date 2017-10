Düsseldorf-Hafen. Am Mittwochvormittag meldeten Arbeiter einer Wartungsfirma der Feuerwehr einen Arbeitsunfall. Bei Wartungsarbeiten an einer Gasturbine in einem Kessel des Kraftwerkes wurde ein 32-jähriger Arbeiter auf einem Gerüst in der Höhe von siebeneinhalb Metern verletzt. Es bestand keine Lebensgefahr.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Arbeiter das Gerüst aufgrund der Verletzungen nicht selbstständig verlassen. Der 32 Jährige wurde durch eine Notärztin noch auf dem Gerüst medizinisch versorgt. Zeitgleich bauten die Höhenretter mit Seilen und Karabinern einen Flaschenzug auf, um die Person schonend und sicher mittels einer speziellen Trage vom Gerüst auf siebeneinhalb Metern sicher auf den Boden der Gasturbine zubringen.

Danach konnte der Mann durch eine kleine Ausstiegsöffnung aus dem Kessel gerettet werden. Durch die Notärztin erfolgte der Transport in eine Düsseldorfer Spezialklinik. Zur weiteren Klärung der Unfallursache wurde das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf informiert. Der Einsatz war nach rund eineinhalb Stunden für die 18 Rettungskräfte beendet. red