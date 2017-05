Düsseldorf. Passanten entdeckten in der Nacht zu Sonntag eine Person im Hafenbecken Höhe der Ausfahrt zum Rhein und alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Um 3.32 Uhr erreichte die Feuerwehr Düsseldorf der Notruf, dass Hilferufe aus dem Rhein Höhe Parlamentsufer zuhören waren. Es wurde sofort eine umfangreiche Suche auf dem Wasser sowie im Uferbereich entlang des Rheines eingeleitet. Aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber die Kräfte vor Ort.

Die Suche der Rettungskräfte konzentrierte sich auf den Bereich der Fußgängerbrücke am Parlamentsufer. Dort suchten Landkräfte mit Wärmebildkameras und Strömungsretter diese Bereiche intensiv ab. Nach circa 35 Minuten wurde die Person aus dem Wasser gerettet.

Bereits auf dem Boot erfolgte die medizinische Erstversorgung der geretteten Person durch die Rettungsassistenten des Rettungsbootes.

Zeitgleich steuerte das Rettungsboot den Übergabepunkt an den Rettungsdienst in Höhe der Wasserschutzpolizei an der Stromstraße an.

Am Land wurde die Person dem Notarzt übergeben. Dieser transportierte die Person nach erfolgreicher Reanimation in eine Düsseldorfer Spezialklinik.