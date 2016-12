Düsseldorf Feuerwehr rettet Mieter aus verrauchter Wohnung

Düsseldorf. Am frühen Donnerstagmorgen wurden Bewohner eines Hauses an der Weißenburgstraße durch einen piepsenden Rauchmelder alarmiert. Daraufhin riefen sie über die Feuerwehr. Schnell konnten die Beamten den piepsenden Rauchmelder einer Wohnung im vierten Obergeschoss zuordnen. Von außen konnte der Einsatzleiter erkennen, dass sich noch eine Person in der Wohnung aufhielt. Erst durch lautes Klopfen an der Wohnungstür erwachte der Mieter in seiner Wohnung.



Dieser öffnete schlaftrunken der Feuerwehr den Eingang zur bereits verrauchten Wohnung. Der Rettungsdienst untersuchte den Mieter vor Ort, ein Transport in das Krankenhaus war nicht notwendig. Ein auf dem Herd vergessener Topf konnte schnell als Ursache ausfindig gemacht werden. Die Wohnung wurde zügig vom giftigen Rauch befreit werden, sodass der Bewohner wieder zurück in sein Zuhause konnte.



Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz beendet.



Der Rauchmelder und das schnelle Handeln der Nachbarn verhinderten einen größeren Schaden.