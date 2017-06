Düsseldorf-Friedrichstadt. Am Sonntagmittag hat eine Familie aus einem Mehrfamilienhaus an der Helmholtzstraße in Friedrichstadt in ihrem Keller eine Schlange entdeckt, die in einem Kellerverschlag auf dem Boden kroch.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte die Familie die etwa 10 Zentimeter lange Schlange bereits vor dem Eintreffen der Beamten in einem Glasbehälter eingefangen. Der Reptilienexperte der Feuerwache Garrath, Mario Schneider, stellte fest, dass es sich bei der Schlange um eine junge ungiftige Kornnatter handelte. Wie die Schlange in den Keller kam konnte nach Angaben der Feuerwehr nicht ermittelt werden.

Die Schlange soll nun in einer proffessionellen Pflegestelle untergebracht werden,zunächst hat sie Mario Schneider in einer Transportbox verstaut und mit auf die Feuerwache genommen.

Kornnattern sind ungiftige aus Nordamerika stammende Würgeschlangen die bis zu einer Länge von 1,40 Meter wachsen können.