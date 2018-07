Auf einem Feld brannten 40 Strohballen - die Brandgefahr ist wegen Trockenheit und Hitze derzeit sehr hoch.

Düsseldorf. Am Sonntagnachmittag hat es auf einem Feld in Lohausen gebrannt. Die zuständige Feuerwache Flughafenstraße und die Freiwillige Feuerwehr Kaiserswerth rückten aus, nachdem der Einsatleiter gemeldet hatte, dass nach der Erkundung, dass rund 40 Rundballen in Flammen standen.

Aufgrund der weiten Wege zur Löschwasserversorgung und den hohen Temperaturen, welche den Einsatz für das eingesetzte Personal sehr kräftezehrend machten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wittlaer, die Feuerwache Umweltschutz und der Führungsdienst nachgefordert. Der Brand konnte auf die Strohmiete begrenzt werden, so dass kein weiterer Schaden entstand. Im Verlauf des Einsatzes bemerkten die Kräfte eine weitere Rauchentwicklung im Bereich einer Böschung an der Autobahn 44. Hier brannte etwa 400 Quadratmeter Gras und Gestrüpp. Der Brand konnte durch Feuerwehr-Kräfte erfolgreich bekämpft werden. Der Einsatz an der Strohmiete war um 19. 15 beendet.

Die Feuerwehr Düsseldorf weist nochmal ausdrücklich auf die hohe Brandgefahr in Wäldern, auf Feldern und Grasflächen hin.