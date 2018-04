Seit dem frühen Mittwochmorgen ist die Düsseldorfer Feuerwehr in Düsseldorf-Hamm im Einsatz. Dort steht eine Lagerhalle in Flammen.

Seit 5 Uhr brennt in Düsseldorf-Hamm am Dienstagmorgen eine Lagerhalle an der Fährstraße. Die Düsseldorfer Feuerwehr ist mit rund 40 Kräften im Einstz und versucht, den Brand, der auf benachbarte Gebäude überzugreifen drohte, unter Kontrolle zu bringen.

Wie die Feuerwehr mitteilt waren in der Stahlgerüsthalle mit einer Grundfläche von circa zehn mal 25 Metern Holzpaletten sowie ein gasbetriebener Gabelstapler gelagert. Der Stapler musste mit Wsser gekühlt werden, da er mit einem Gasbehälter bestückt ist. Bisher kamen keine Personen, zu schaden. ull/red