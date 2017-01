Düsseldorf Feuerwehr löscht brennende Küche

Düsseldorf. Am späten Sonntagabend wurden die Mieter einer Wohnung auf der Ruhrtalstraße durch einen piepsenden Rauchmelder in der Etage unter ihnen alarmiert. Als die Feuerwehr kurz darauf am Einsatzort ankam, quoll aus dem Küchenfenster eines Appartements im zweiten Obergeschoss bereits dichter Rauch. Da zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ob die Mieterin der betroffenen Wohnung zu Hause war, musste die Eingangstür gewaltsam geöffnet werden.



Sofort durchsuchte ein Löschtrupp die Wohnung. Es konnte schnell Entwarnung geben werden, dass sich keine Personen mehr dort aufhielten. Danach löschten die Einsatzkräfte die brennende Spülmaschine in der Küche und kontrolliert die restliche Küche auf Glutnester.

Der Einsatzleiter schätzt den Schaden in der Wohnung auf 10.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.