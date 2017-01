In den frühen Mittagsstunden brannte ein LKW in einer LKW-Werkstatt. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Düsseldorf. Mehrere Anrufer meldeten am Donnerstag eine starke Rauchentwicklung aus einer LKW-Werkstatt in Flingern-Süd. Den Einsatzkräften drang schon dichter Rauch entgegen, als diese die Einsatzstelle am Höherweg erreichten.

Als klar war, dass sich keine Person mehr in dem Gefahrenbereich aufhält, fing die Feuerwehr direkt mit den Löscharbeiten an. Nach nur kurzer Zeit war das Feuer gelöscht. Den giftigen Rauch, der auch für die anderen Fahrzeuge in der Werkstatt schädlich ist, wurde aus dem Gebäude geblasen.

Während der Löscharbeiten wurden alle Personen, die sich in der Nähe der Einsatzstelle befanden durch den Rettungsdienst untersucht. Dabei stellte sich bei einem Mann, der Löschversuche vor Eintreffen der Feuerwehr unternahm, ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung heraus. Dieser wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert.

Nach gut einer Stunde war für die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Einsatz beendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 80 000 Euro geschätzt.