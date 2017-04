Düsseldorf. Keine Verletzten, aber einen langen Einsatz für Feuerwehr und Polizei gab es gestern um 11.04 Uhr in der Altstadt. Mit vier Löschzügen rückte die Feuerwehr zur Ecke Bolkerstraße/Mertensgasse an. Das Feuer war in der 1. Etage in einer Gaststätte ausgebrochen. Der Brand weitete sich über den Speiseaufzug bis zum Dachstuhl aus. Die Löscharbeiten waren aufgrund der starken Rauchentwicklung schwierig. Auch die Nachbargebäude wurden kontrolliert.

Am Nachmittag stand laut Feuerwehrsprecher Dirk Ixkes fest, dass das Haus nicht einsturzgefährdet ist. Um den Brand zu löschen, mussten Dachziegel entfernt werden. Der Einsatzbereich in den engen Altstadtgassen wurde über Stunden von der Polizei abgesperrt. In Abstimmung mit der Andreaskirche musste der Laufweg für die Karfreitagsprozession geändert werden. Dirk Ixkes erklärt gegenüber der WZ: „Es ist eine glückliche Fügung, dass das am Karfreitag passiert ist, weil da nicht so viel Betrieb in der Altstadt war.“ A.V.