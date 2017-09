Düsseldorf. Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Unterrath gerufen. Die Feuerwehrleute kamen jedoch gar nicht bis zum Einsatzort. Mehrere Falschparker machten es den Rettungskräften unmöglich mit ihren Fahrzeuge in die Irenenstraße zu kommen. Das berichtet die Feuerwehr am Sonntag.

Wie die Feuerwehr erklärt, liefen die Einsatzkräfte daraufhin zu Fuß weiter. Vor Ort konnte dann Entwarnung gegeben werden. In einer Wohnung war der Feueralarm wegen angebranntem Essen ausgelöst worden. Die Räume mussten gelüftet werden. Weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich.

Die Düsseldorfer Feuerwehr weißt in ihrem Bericht ausdrücklich darauf hin, dass im Fall eines richtigen Brandes schlimme Konsequenzen aus dem Verhalten der Falschparker hätte entstehen können. Gegen die Fahrzeughalten wird nun ermittelt.

Immer wieder hat die Feuerwehr mit Falschparkern zu kämpfen, die der Feuerwehr Wege versperren und so wichtige Zeit in einem Notfall verschwenden. red