Düsseldorf. Am Montagmorgen hat die Feuerwehr die Räumlichkeiten eines Versandhandels an der Bonner Straße evakuiert, da einige Mitarbeiter über ein Brennen in den Augen klagten. Insgesamt sind 50 Mitarbeiter aus dem Gebäude gebracht worden. Die Einsatzkräfte, die zunächst wegen eines stechenden Geruchs alarmiert worden waren, konnten mit verschiedenen Messgeräten keine gefährlichen Gaskonzentrationen feststellen. Später wurde ein defekter Heizlüfter gefunden, der zu der Geruchsbelästigung geführt hatte.