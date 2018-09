Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand an der Schadowstraße ausgerückt. Mittlerweile ist das Kaufhaus wieder geöffnet.

Düsseldorf. Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brand in der Karstadt-Filiale an der Schadowstraße ausgerückt. In der vierten Etage des Kaufhauses hatte es eine Rauchentwicklung gegeben. Das bestätigt die Feuerwehr Düsseldorf.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Gebäude bereits geräumt gewesen. Nach rund einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. Einzelheiten möchte die Feuerwehr im Verlauf des Nachmittags bekanntgeben.

Das Kaufhaus war am Dienstagnachmittag wieder normal geöffnet.