Düsseldorf. Der Notruf eines besorgten Hundehalters ereilte die Leitstelle am Dienstag um 16.55 Uhr. Er erklärte, dass sich sein Hund in einem Fuchsbau in Wittlaer befinde und nicht mehr herauskomme. Umgehend wurde ein Fahrzeug der Feuerwache 5 und der freiwilligen Feuerwehr Wittlaer zur Tierrettung alarmiert. Die Einsatzkräfte entschlossen sich, das Tier auszugraben. Doch schon nach wenigen Minuten kam der Hund aus einer ganz anderen Richtung zu seinem Herrchen gelaufen.

Ob das Tier den, bei Fuchsbauten üblichen, zweiten Ausgang benutzt hat oder gar nicht in dem Bau war, konnte nicht geklärt werden. Auf jeden Fall waren alle Beteiligten glücklich, dass die Situation so zu einem guten Ende kam.