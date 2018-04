Düsseldorf. Im Stadtteil Flingern ist am Ostermontag eine Halle in Brand geraten. Gegen 19.30 Uhr waren noch mehrere Löschzüge im Einsatz, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gebäude liegt an der Ronsdorfer Straße/ Ecke Langenberger Straße. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. red