Düsseldorf. Einen Rettunsgroßeinsatz hat ein eingeklemmter Lkw-Fahrer im Stadtteil Flingern ausgelöst. Der Mann war am Dienstagabend mit Ladearbeiten beschäftigt. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Laut war Feuerwehr war sie gegen 20.40 Uhr über den Unfall im Neubaugebiet Grafental an der Hohenzollernallee in Flingern informiert worden. Dort war ein Mann mit dem Unterarm am Ladekran seines Fahrzeuges eingeklemmt worden. In einer aufwendigen Rettungsaktion konnte der Ladekran angehoben werden und somit der Verletzte nach zirka 30 Minuten befreit werden.

Während der Bergung wurde er vom Rettungsdienst betreut und versorgt. Nach seiner Befreiung wurde der Mann in die Universitätsklinik transportiert. Das Dezernat Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf wurde zur Unfallursachenklärung hinzugezogen. (Red)