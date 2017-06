Düsseldorf. Drei Autos brannten am Montag in einer Tiefgarage an der Merowingerstraße komplett aus. Ein Mensch wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr belüftete die Tiefgarage um den dichten Qualm, der sich gebildet hatte aufzulösen. Die große Hitze hat Teile der automatischen Brandmeldeanlage beschädigt. Diese wurde noch am Montagabend durch eine Firma repariert. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Brandursache ist noch unklar.