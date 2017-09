Düsseldorf. In einem Recyclingbetrieb in Lichtenbroich am Mündelheimer Weg brannte am Donnerstagmorgen Altpapier. Mitarbeiter der Firma verhinderten Schlimmeres. Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert.

Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen. Mitarbeiter unternahmen erste Löschversuche und evakuierten alle weiteren Arbeiter aus dem betroffenen Bereich. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer 500 Quadratmeter großen Lagerhalle. Da die Mitarbeiter das Feuer klein halten konnten, mussten die Einsatzkräfte nur noch Nachlöscharbeiten ausführen und die Halle vom Rauch befreien, teilte die Feuerwehr mit.

Bei dem Einsatz wurden keine Menschen verletzt und es entstand ein geringer Sachschaden.Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des städtischen Rettungsdienstes mit sechs Fahrzeugen für rund eine Stunde vor Ort.