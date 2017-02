Düsseldorf. Am Dienstagabend meldete ein Mitarbeiter eines KFZ-Karosserie- und Lackierbetriebes ein Feuer in einer Lackierkabine. Die Feuerwehr wurde bereits von den Mitarbeitern erwartet und in die Situation eingewiesen. Ein Mitarbeiter hatte noch einen Löschversuch mit einem ABC-Pulverlöscher unternommen, der leider erfolglos blieb. Nachdem der Löschversuch ohne die erhoffte Wirkung blieb, handelte der Mitarbeiter umsichtig und verschloss die Lackierkabine, so dass das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr fast erloschen war. Erst als Einsatzkräfte geschützt durch Atemschutzgeräte die Kabine öffneten loderten die Flammen wieder auf. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung Löschschaum ein, was schnell Wirkung zeigte.



Das Feuer konnte gelöscht und eine Ausbreitung auf das restliche Gebäude verhindert werden. Wie sich herausstellte hatten sich Filtermatten im Boden, die zur Absauganlage der Lackierkabine gehören, entzündet. Zwei Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Hier konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, da keiner von beiden Anzeichen einer Rauchgasintoxikation zeigte. Nach knapp 90 Minuten konnten die Brandschützer die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben.