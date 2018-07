In dem hinteren Bereich eines Hauses an der Ackerstraße hat am Freitag Müll gebrannt. Wegen des Einsatzes fuhren am Worringer Platz zwischenzeitlich keine Bahnen mehr.

Düsseldorf. In einem Hinterhof an der Ackerstraße hat am Freitagnachmittag Müll gebrannt. 30 Feuerwehrleute rückten zu dem Einsatz in der Nähe des Worringer Platzes aus. Um zu dem Brandstelle zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute durch einen Lebensmittelladen gehen.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften gelöscht werden. Ein Dach wurde durch die Flammen beschädigt- Währnend des Einsatzes fuhren zeitweise keine Bahnen über den Worringer Platz. red